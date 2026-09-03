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Представник Вашингтона при НАТО зробив нову заяву про загрозу нападу Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Представник Вашингтона при НАТО зробив нову заяву про загрозу нападу Росії
CIF заявили, що не варто недооцінювати можливості Кремля
фото: AP

Метью Вітакер вважає, що війна в Україні не дає Москві можливості швидко посилити тиск на Альянс

Росія наразі загрузла у війні проти України та не демонструє суттєвого прогресу на фронті, тому її загроза для НАТО у найближчій перспективі є низькою. Водночас Москва може бути непередбачуваною і спробувати діяти проти однієї з країн Альянсу. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

За словами Вітакера, Росія наразі зосереджена на війні проти України й не може досягти там помітного просування. «Росія зараз зав'язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті», – сказав представник Вашингтона.

Водночас Вітакер закликав не недооцінювати можливості Кремля. Він зазначив, що попередні дії Росії, зокрема повномасштабне вторгнення в Україну та анексія Криму, свідчать про готовність Москви до агресивних кроків.

«Росія може бути непередбачуваною і може бути готова вжити дій проти країни НАТО», – наголосив дипломат. Він додав, що у разі нападу на державу-члена Альянсу Росія зіткнеться з потужною відповіддю НАТО.

«Якщо вони це зроблять, то зіткнуться з дуже сильним і потужним альянсом, який щодня стає сильнішим завдяки лідерству президента Трампа та зобов'язанням щодо оборони, досягнутим у Гаазі», – заявив Вітакер.

Представник Вашингтона оцінює безпосередню військову загрозу Росії для НАТО як низьку через її залученість у війну проти України, однак не виключає непередбачуваних дій Москви проти країн Альянсу. 

Варто нагадати, що в Естонії вночі 1 вересня оголосили повітряну тривогу після того, як кілька невідомих безпілотників увійшли в повітряний простір країни. Для перевірки ситуації в повітря підняли винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Теги: НАТО США війна

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