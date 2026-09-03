Росія атакувала Київ, замах на російського генерала та стрілянина у столиці: головне за день 3 вересня

Дайджест новин 3 вересня 2026 року

У Києві внаслідок російської атаки постраждали троє людей, у Саратовській області РФ скоїли замах на генерал-майора ВКС Миколу Варпаховича, а у Святошинському районі столиці чоловік здійснив понад 20 пострілів у директора клініки репродуктивної медицини. «Главком» зібрав головні події дня 3 вересня.

Росія атакувала багатоповерхівку Києва

скриншот з відео

У Голосіївському районі Києва російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки виникла пожежа та зафіксовано руйнування.

Спочатку міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про загибель однієї людини. Згодом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що інформація про загиблого не підтвердилася.

Пожежа виникла на рівні з четвертого по дев’ятий поверхи. Згодом міський голова уточнив, що на дев’ятому поверсі зафіксовано руйнування. З багатоповерхівки евакуювали 15 людей. Екстрені служби продовжили працювати на місці.

У Голосіївському районі також повідомлялося про падіння уламків БпЛА на територію одного з житлових комплексів. Ще за однією адресою уламки безпілотника впали біля проїжджої частини.

У Росії скоїли замах на генерала дальньої авіації

фото: росЗМІ

У Саратовській області Росії вранці 3 вересня, за попередніми даними, скоїли замах на генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича, який командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією дальньої авіації.

Варпахович командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією РФ, у якій служать екіпажі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, що використовуються Росією для ракетних ударів по Україні.

Невідомий підстеріг Варпаховича та здійснив два постріли – у голову та живіт. Генерал отримав тяжкі поранення і, за попередньою інформацією, перебуває у критичному стані. Нападника наразі не затримали, його особа залишається невідомою.

У Києві понад 20 разів вистрілили у директора клініки

фото: Прокуратура України

У Святошинському районі Києва чоловік здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктивної медицини.

Правоохоронці офіційно не називають імені потерпілого. Водночас ЗМІ повідомили, що йдеться про директора медичного центру Igr Ігоря Ільїна.

Стрілянина сталася близько 10:00 біля вхідних дверей медичного закладу. За попередніми даними, нападник відкрив вогонь, коли чоловік вийшов з автомобіля.

Після понад 20 пострілів нападник утік із місця злочину. Потерпілого з численними вогнепальними пораненнями госпіталізували, його стан оцінюють як тяжкий. Поліція розшукує стрільця.

Росія атакувала завод Coca-Cola на Київщині

скриншот із відео

Російські війська атакували завод Coca-Cola у Броварському районі Київської області. За інформацією місцевих ЗМІ, після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Інформація про масштаби можливих руйнувань виробничих потужностей наразі відсутня. На заводі виробляють Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, соки Rich, холодний чай Fuze Tea та мінеральну воду BonAqua.

Представники Трампа відвідають Москву та Київ

фото: Bloomberg

Представники президента США Дональда Трампа найближчими днями мають провести зустрічі у Москві та Києві.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона вже отримала підтвердження майбутнього візиту американської делегації.

Перед цим глава держави провів окрему нараду з українською командою, яка займається переговорами з представниками президента США.

Учасникам збройного конфлікту між СБУ та ГУР оголосили підозри

скриншот з відео

У межах розслідування збройного інциденту між військовослужбовцями Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони, який стався 1 вересня у Києві, двом учасникам повідомили про підозру.

Співробітнику СБУ інкримінують перевищення влади або службових повноважень із застосуванням насильства, зброї чи спеціальних засобів. Військовослужбовцю ГУР МО повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

Слідчі призначили комплекс експертиз, які мають встановити всі обставини застосування вогнепальної зброї, зокрема походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події.

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