Повітряні сили повідомляли, що в напрямку міста летіли ракети

Уночі 25 вересня у Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи пролунали у місті близько 00:50. Крім того, близько 01:07 у місті пролунали повторні вибухи.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію ворожих ракет типу «Калібр» у напрямку міста. Їхні російські загарбники запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жителів Кривого Рогу закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

Так, військові заявили про швидкісні цілі противника у напрямку Кривого Рогу. Таке оголошення прозвучало близько 01.08.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі також пролунали вибухи в Одесі та на Одещині.