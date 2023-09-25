Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Кривому Розі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили повідомляли, що в напрямку міста летіли ракети

Уночі 25 вересня у Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

Вибухи пролунали у місті близько 00:50. Крім того, близько 01:07 у місті пролунали повторні вибухи.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію ворожих ракет типу «Калібр» у напрямку міста. Їхні російські загарбники запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Жителів Кривого Рогу закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

Так, військові заявили про швидкісні цілі противника у напрямку Кривого Рогу. Таке оголошення прозвучало близько 01.08.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі також пролунали вибухи в Одесі та на Одещині.

Теги: військові укриття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ активізували зусилля з форсування Дніпра на Херсонщині – ISW
ЗСУ активізували зусилля з форсування Дніпра на Херсонщині – ISW
16 вересня, 03:23
У Генічеську партизани підірвали вантажівки з окупантами
У Генічеську партизани підірвали вантажівки з окупантами
15 вересня, 23:14
Секретар РНБО Олексій Данілов
«Більше, ніж очікувалося»: Данілов анонсував нові поставки Abrams в Україну
15 вересня, 22:53
Нічну атаку відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи.
Росія вночі запустила по Україні 44 «шахеди»: Повітряні сили назвали кількість збитих
13 вересня, 09:09
Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі
Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі
13 вересня, 06:30
Пільгу можна оформити як учаснику бойових дій, так і його рідним
Юристи дали детальну інструкцію, як отримати пільги учасникам бойових дій
12 вересня, 15:46
Спецоперація передбачала зачистку об'єктів та демонтажу засобів розвідки росіян
Повернення «Вишок Бойка: розвідка повідомила деталі та показала унікальні кадри
11 вересня, 16:38
Законопроєкт підтримали 283 парламентарі
Верховна Рада ухвалила закон про зарплати полонених
7 вересня, 10:28
Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW
Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW
4 вересня, 05:52

Події в Україні

В Україні лунала масштабна повітряна тривога
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
У Севастополі лунають вибухи
У Севастополі лунають вибухи
Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами
Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла
Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога
Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога
Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону
Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
71K
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
23K
Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегтися
8905
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
7867
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
6165
Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту