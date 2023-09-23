Рівень загрози зростає: РФ подвоїла кількість «Калібрів», націлених на Україну

РФ накопичує ракети «Калібр» для ударів по Україні

У Чорне море окупанти вивели два носії ракет

Російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування вже два надводні ракетоносії. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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Зокрема, у море виведено один із малих ракетних кораблів проєкту «Буян-М» і фрегат «Адмірал Макаров».

Їх спорядження - до 16 ракет типу «Калібр».

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Таким чином, рівень ракетної загрози значно підвищено.

Нагадаємо, станом на ранок 23 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебував один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

Російські загарбники намагаються ховати військові кораблі за цивільним судноплавством, великі десантні кораблі передислоковані в напрямку Новоросійська.

У результаті удару ЗСУ по Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя 13 вересня російський корабель «Мінськ» й підводний човен «Ростов-на-Дону» суттєво постраждали, перетворившись на деталі.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на кораблі Чорноморському флоту РФ, ймовірно, повторяться у найближчому майбутньому. Це лише питання часу та відстані.

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