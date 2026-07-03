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Уряд затвердив нових членів наглядової ради Енергоатома

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Уряд затвердив нових членів наглядової ради Енергоатома
фото НАЕК «Енергоатом»

Їх призначення завершує формування повного складу наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом»

Міньєр Домінік Крістоф та Мюррей Метью Холл урядовим рішенням призначені членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», пише «Главком».

У Енергоатомі повідомили, що вони займуть місця Патріка Фрагмана і Бріса Боюона, які достроково припинили свої повноваження. За інформацією Forbes,Фрагман залишив посаду через нову роботу, а Боюон – через велике навантаження в наглядовій раді.

Міньєр Домінік Крістоф – громадянин Франції та Канади, який має понад 35 років досвіду роботи в галузі ядерної енергетики. Значну частину професійної кар'єри він присвятив французькій енергетичній компанії EDF, де очолював напрям розвитку ядерної генерації. Згодом працював у канадській компанії Ontario Power Generation, відповідаючи за розвиток проєктів малих модульних реакторів. Нині обіймає посаду старшого радника Boston Consulting Group (BCG) та входить до складу наглядових рад кількох міжнародних енергетичних компаній.

Мюррей Метью Холл – громадянин США, який має понад 30 років досвіду у сфері корпоративного управління та протидії корупції. У різні роки працював у Міністерстві торгівлі США та Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), а також реалізовував антикорупційні проєкти в міжнародних організаціях. У 2023–2024 роках очолював конкурсну комісію з відбору голови НАЗК, а раніше обіймав посаду менеджера з управління корупційними ризиками компанії TNK-BP у Києві. Крім того, викладає в Джорджтаунському та Колумбійському університетах.

Призначення Крістофа та Холла завершує формування повного складу наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, у червні новосформована наглядова рада найбільшої енергогенеруючої компанії України «Енергоатом» оголосила про старт міжнародного відбору кандидатів на посаду голови правління.

Після звільнення попереднього очільника компанії Петра Котіна, обов'язки керівника «Енергоатому» тимчасово виконує Павло Ковтонюк. Наглядову раду підприємства з початку 2026 року очолює міжнародна експертка з ядерної безпеки Руміна Велші.

«Главком» писав, що наприкінці серпня 2025 року Павло Ковтонюк змінив крісло керівника Рівненської АЕС на т.в.о. голови правління енергогенеруючій компанії. За час роботи на посаді тимчасово виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Павло Ковтонюк заробив 5,64 млн грн

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Теги: Енергоатом

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