Відомий комбриг розкрив, у чому ворог зараз переважає ЗСУ

Кількість безпілотних підрозділів є однією з найбільш відчутних переваг російської армії

Російські війська наразі мають перевагу на полі бою за кількістю піхоти, засобів ураження та, особливо, безпілотних підрозділів. Окремою перевагою противника залишається використання оптоволоконних дронів. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Кирило Верес

За словами комбрига, саме кількість безпілотних підрозділів є однією з найбільш відчутних переваг російської армії.

«Конкретна перевага у них все-таки в тому, що їхні безпілотні війська набагато більші, ніж ми», – зазначив Верес.

Він наголосив, що Україна не може конкурувати з противником за кількістю піхоти, зокрема через різницю в чисельності населення. Водночас, на його думку, українській стороні необхідно постійно нарощувати саме безпілотну складову.

Ще одним фактором, який впливає на ситуацію, військовий назвав втрати операторів дронів. За його словами, противник намагається проникати на українські позиції та атакувати екіпажі, через що Україна втрачає підготовлених пілотів.

Особливо відчутними є втрати досвідчених операторів. Верес пояснив, що замінити такого фахівця одним новим екіпажем практично неможливо.

«Якщо це досвідчений пілот, то на його місце треба поставити чотири екіпажі. Чотири, щоб вони дали такий результат хоча б умовно в половину від того, що він давав за добу», – сказав військовий.

За його словами, це одна з причин, чому підготовка та збереження досвідчених операторів безпілотників залишається критично важливим завданням для українського війська.

Нагадаємо, українські військові провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку, внаслідок якої під контроль України вдалося повернути 26 населених пунктів.

Раніше Сили оборони України вперше здійснили повітряний штурм із використанням наземного роботизованого комплексу, який до місця виконання завдання доставив важкий безпілотник. Роль повітряного носія виконав важкий дрон, який транспортував наземний роботизований комплекс ARK-1 глибоко в тил російських військ.