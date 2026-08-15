У Львові вибух акумулятора заблокував людей у квартирах

Рятувальники потрапили всередину за допомогою драбини та вивели людей назовні

У Львові в квартирі багатоповерхівки вночі вибухнула акумуляторна батарея. Коли рятувальники прибули на місце, з вікон помешкання виривався густий чорний дим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Через сильне задимлення чоловік не міг самостійно вийти. За допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до нього та евакуювали.

Вибух зруйнував суміжну стіну між квартирами, через що у сусідньому помешканні опинилися заблокованими двоє дорослих і двоє дітей. Рятувальники потрапили всередину за допомогою драбини та вивели людей назовні.

Ще одну жінку через сильне задимлення евакуювали спільно з поліцейськими.

Загалом надзвичайники врятували шістьох людей, серед них двоє дітей. Пожежу ліквідовано.

Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, 9 січня у Львові стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Сірка. Подія трапилася на четвертому поверсі, після чого у квартирі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь встиг знищити домашні речі на площі близько 40 кв. м. Причиною вибуху могла стати несправна газова колонка.

Ще один вибух у житловому будинку Львова стався 27 квітня у Шевченківському районі. В одній із квартир вибухнула граната. Під час огляду приміщення рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка без ознак життя.