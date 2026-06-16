Енергоатом оголосив конкурс на посаду голови правління

Прийом резюме та мотиваційних листів від претендентів триватиме до 31 липня 2026 року

Новосформована наглядова рада найбільшої енергогенеруючої компанії України «Енергоатом» оголосила про старт міжнародного відбору кандидатів на посаду голови правління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на компанію «Енергоатом».

Як повідомила пресслужба компанії, для забезпечення незалежності та відповідності найкращим світовим практикам до процесу залучили авторитетного міжнародного радника – консалтингову компанію Korn Ferry.

Компанія «Енергоатом» є найбільшою енергогенеруючою компанією України та оператором національного парку атомної генерації, який забезпечує понад 55% виробництва електроенергії в країні та є одним із ключових елементів енергетичної безпеки держави. Компанія експлуатує Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку атомні електростанції, а також Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під тимчасовою російською окупацією та є одним із найбільших ядерних енергетичних комплексів Європи. Окрім атомних активів, Енергоатом здійснює управління гідроакумулюючими та гідроенергетичними об’єктами, а також експлуатує Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

Головні вимоги до кандидатів

Керівний досвід: Успішний досвід управління великими, складними та капіталомісткими організаціями.

Успішний досвід управління великими, складними та капіталомісткими організаціями. Специфіка галузі: Робота у високорегульованому середовищі. Перевагою буде досвід в енергетиці, оборонному секторі чи транспортній інфраструктурі.

Робота у високорегульованому середовищі. Перевагою буде досвід в енергетиці, оборонному секторі чи транспортній інфраструктурі. Професійні навички: Досвід впровадження масштабних організаційних трансформацій та взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями.

Досвід впровадження масштабних організаційних трансформацій та взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями. Мовний бар'єр: Вільне володіння українською мовою та високий рівень англійської мови.

Вільне володіння українською мовою та високий рівень англійської мови. Репутація: Бездоганна ділова репутація, доброчесність та висока особиста стійкість в умовах кризи.

Стратегічні завдання майбутнього очільника

Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в умовах воєнного стану.

Реалізація масштабних інвестиційних проєктів та стратегії розвитку української атомної енергетики.

Посилення прозорості корпоративного управління та підвищення операційної ефективності підприємства.

Нагадаємо, що після звільнення попереднього очільника компанії Петра Котіна, обов'язки керівника «Енергоатому» тимчасово виконує Павло Ковтонюк. Наглядову раду підприємства з початку 2026 року очолює міжнародна експертка з ядерної безпеки Руміна Велші.

«Главком» писав, що наприкінці серпня 2025 року Павло Ковтонюк змінив крісло керівника Рівненської АЕС на т.в.о. голови правління енергогенеруючій компанії. За час роботи на посаді тимчасово виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Павло Ковтонюк заробив 5,64 млн грн.

Нагадаємо, національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за підсумками минулого року значно наростила видатки на виплати своїм співробітникам. Фонд оплати праці компанії зріс на понад 4,5 млрд грн.