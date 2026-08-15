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Зеленський підписав указ про захист національних святинь українського народу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський підписав указ про захист національних святинь українського народу
Зеленський підписав указ про заходи, які допоможуть захистити українські національні святині
фото: скріншот із відео

Президент закликав посилити міжнародні зусилля для захисту української культурної та духовної спадщини від російської агресії

До Дня Незалежності буде підготовлено законопроєкт про українські національні святині. Як інформує «Главком», про це заявив президент  Володимир Зеленський на урочистостях із нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври.

«Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня незалежності України буде підготовлений закон», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що говорив про це з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

«Я прошу парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко: що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави», – сказав він.

Зеленський також наголосив, що статус національної святині України, який буде закріплений законом, має дати більше можливостей усім, хто працює для захисту української спадщини.

Президент закликав посилити міжнародні зусилля для захисту української культурної та духовної спадщини від російської агресії.

«Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі. Але Росія це зробила», – сказав Зеленський.

Він закликав державні інституції до «нового підходу» у роботі зі збереження культурної спадщини, зокрема до активнішого пошуку міжнародних ресурсів і фінансування.

У Києві 15 серпня, в свято Успіння Пресвятої Богородиці, відбулася урочиста державно-церковна церемонії з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври.

У заході взяли участь президент Володимир Зеленський, віцепрем'єр-міністерка – міністерка культури України Тетяна Бережна, генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані, керівниця ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі, уповноважений Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер, митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній, інші представники влади, дипломати і духовенство.

Відбулася урочиста передача офіційних документів між уповноваженим Федеральної ради Швейцарії та гендиректором ЮНЕСКО за участі Бережної та генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка.

Крім того, був відкритий ювілейний виставковий проєкт і презентована Книга хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври. У ній Зеленський здійснив перший запис, яким символічно відкривається сучасний літопис ктиторства під час підготовки до 1000-річчя Лаври.

До слова, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» після трирічної перерви офіційно відкрили Дальні (Феодосієві) печери. Наразі підземний комплекс працює у тестовому режимі, а першими його відвідувачами стануть віряни та паломники.

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Теги: росія закон ЮНЕСКО Володимир Зеленський президент свято лавра законопроєкт

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