Уряд назвав кількість російських військовополонених в Україні

В Україні буде побудований спеціальний табір для військовополонених

В Україні наразі загальна кількість російських військовополонених складає близько 600 осіб. Про це в інтерв’ю «UA: Перший» розповіла віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

«У відповідності до вимог міжнародного гуманітарного права для них в Україні має бути побудований спеціальний табір, – сказала Верещук. – Сьогодні разом із колегами-міністрами ми проводили нараду з цього питання».

Серед інших питань, які обговорювалися, – як змусити Росію допустити Червоний Хрест до українських військовополонених та звільнити тих, хто перебуває у російському полоні з 2014 року. За словами Верещук, деякі з них, в тому числі жінки, знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

Це вже не перший великий обмін полоненими. 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

Повідомлялося, що виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.

За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, нацгвардійці, ймовірно, знаходяться на території Російської Федерації у Смоленську та на території Білорусі у місті Брагіна.

Денісова також заявила, що Росія негуманно поводиться з українськими військовополоненими, чим грубо порушує відповідну Женевську конвенцію.

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