«Уснул и не проснулся»: російське командування приховує причини загибелі мобілізованих

Росіяни намагаються мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації

Російське командування приховує причини загибелі мобілізованих, щоб запобігти бунтам в армії перед новою хвилею мобілізації. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

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Сибірячка розповідає чоловікові, який воює на Донецькому напрямку, що мобілізовані повертаються додому у домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

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«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі, – ред.): «Уснул и не проснулся»… Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях» – бідкається жіночка.

Чоловік вважає, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в Росії планують провести в грудні. «Сейчас скажи, что пи*дец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше», – пояснює він.

Мовляв, «новобранці» і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і не доїжджають до війни.

Нагадаємо, мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні. Адже вони на полі бою не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські мобілізовані – малоефективні і «нічого не можуть взяти».

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До слова, мобілізований росіянин у середньому живе лише одну атаку на позиції Збройних сил України.



