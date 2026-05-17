«Уціліло лише ліжко, на якому спав». У Дніпрі чоловік дивом вижив після російської атаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зруйнований будинок Павла
фото: Дніпропетровська ОВА
Одразу після вибуху на допомогу Павлу прибігли сусіди

У передмісті Дніпра два ворожих БпЛА зруйнували триповерховий житловий будинок. Його власник дивом залишився живим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

За словами господаря будинку Павла подія сталася близько пів на дванадцяту ночі, коли він відпочивав у своїй кімнаті на останньому поверсі.

«У кімнату влетів «Шахед». Пощастило, що він розірвався саме з того боку – від кімнати залишився тільки край ліжка, де я спав», – згадує чоловік.

Внаслідок вибуху третій поверх будівлі було повністю знищено, а решта конструкцій зазнали значних руйнувань та перетворилися на руїни.

Одразу після вибуху на допомогу чоловікові прибігли сусіди, які принесли драбину та допомогли йому спуститися, а також дали необхідні речі. Однак уже за кілька хвилин ворог ударив вдруге.

«Був другий удар. Через три хвилини ще один «Шахед» прилетів за оцим маленьким будиночком відразу. Чув, що він літає дуже близько. А потім уже відчув, як каміння по спині падає», – розповідає власник оселі.

За даними ДСНС, внаслідок ворожих ударів на Дніпропетровщині цієї ночі постраждали восьмеро людей.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши артилерію та десятки ударних безпілотників. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Внаслідок ворожих влучань та падіння уламків поранено вісім мирних мешканців, зафіксовано значні руйнування цивільної, житлової та промислової інфраструктури. 

ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу
«Уціліло лише ліжко, на якому спав». У Дніпрі чоловік дивом вижив після російської атаки
На Рівненщині дитина принесла додому вибухівку: чим усе закінчилося
Трагедія на Сумщині: двоє чоловіків підірвалися у власному авто на залишках ворожого безпілотника
Енергетичний колапс на окупованій Херсонщині: лівобережжя повністю залишилося без світла
Окупанти 12 разів обстріляли Донеччину, у Малотаранівці загинула людина

