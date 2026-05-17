На Рівненщині дитина принесла додому вибухівку: чим усе закінчилося

glavcom.ua
Надія Карбунар
фото: Національна поліція України
12-річний хлопчик самостійно приніс невідомий предмет до помешкання 

У Рівненській області через вибух невідомого предмета постраждав 12-річний хлопець. Його госпіталізували до лікарні. Як інформує «Главком», про випадок повідомили у поліції.

«В одному з населених пунктів Роменського району 12-річний хлопець виявив невідомий предмет, який приніс додому. Згодом небезпечна знахідка вибухнула, коли дитина перебувала поруч», – ідеться у повідомленні відомства.

Унаслідок вибуху хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Поліція закликає не брати до рук, не переносити або намагатися розбирати знайдені предмети, незалежно від їхнього зовнішнього вигляду.

Раніше в Охтирці чоловік підірвав гранату під час переговорів із поліціянтами, які приїхали на виклик. Постраждали п’ять людей.

Також зранку 7 травня у Соборному районі Дніпра стався вибух автомобіля. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. 

