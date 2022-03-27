Уже 121 літак та понад 16 тисяч рашистів: Міноборони назвало втрати противника
Цифри орієнтовні, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 березня назвали у Міністерстві оборони України. Вони орієнтовно склали:
- особового складу – близько 16600 осіб;
- танків ‒ 582 од;
- бойових броньованих машин ‒ 1664 од;
- артилерійських систем – 294 од;
- РСЗВ – 93 од;
- засоби ППО – 52 од;
- літаків – 121 од,
- гелікоптерів – 127 од;
- автомобільної техніки – 1144 од;
- кораблі /катери – 7 од;
- цистерн з ПММ – 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.;
- Спеціальна техніка – 21;
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Міноборони наголошують, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, у суботу, 26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.
27 березня о 05:02 вогонь локалізовано. О 06:49 – ліквідовано.
Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.
Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.
Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.