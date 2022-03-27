Уже 121 літак та понад 16 тисяч рашистів: Міноборони назвало втрати противника

Цифри орієнтовні, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 березня назвали у Міністерстві оборони України. Вони орієнтовно склали:

особового складу – близько 16600 осіб;

танків ‒ 582 од;

бойових броньованих машин ‒ 1664 од;

артилерійських систем – 294 од;

РСЗВ – 93 од;

засоби ППО – 52 од;

літаків – 121 од,

гелікоптерів – 127 од;

автомобільної техніки – 1144 од;

кораблі /катери – 7 од;

цистерн з ПММ – 73;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.;

Спеціальна техніка – 21;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Міноборони наголошують, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

27 березня о 05:02 вогонь локалізовано. О 06:49 – ліквідовано.

Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.