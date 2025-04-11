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«Нова пошта» та «Укрпошта» показали графік роботи на Великдень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Нова пошта» та «Укрпошта» показали графік роботи на Великдень
Відділення обох компаній будуть зачинені у неділю, 20 квітня
фото з відкритих джерел

Після Великодня «Нова пошта» та «Укрпошта» почнуть працювати у звичному режимі

«Нова пошта» та «Укрпошта» оприлюднили графік роботи на період великодніх свят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужби компаній.

Графік роботи «Нової пошти»:

  • субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
  • неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;
  • понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.

Графік роботи «Укрпошти»:

  • субота, 19 квітня, – початок роботи поштових відділень згідно з їхніми звичними графіками, завершення роботи о 17:00;
  • неділя, 20 квітня, – вихідний день;
  • понеділок, 21 квітня, – поштові відділення «Укрпошти» працюють згідно зі звичними графіками.

Нагадаємо, на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ, поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ та №755/756 Київ – Луцьк – Київ.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн.

У 2023 році вартість кошика зросла на 29,3% – до 1468 грн. У 2024-му ціна піднялася до 1581 грн (+7,7%), а у 2025 році знову зафіксовано значне подорожчання – на 18,1%.

До складу великоднього кошика входять: домашня паска (зокрема борошно, яйця, вершкове масло, молоко, цукор, дріжджі, родзинки), десяток яєць, по пів кілограма сала, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, вершкового масла, свіжих та консервованих огірків, помідорів, а також кілограм курки, 0,25 кг хріну та пляшка українського вина.

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Теги: Укрпошта Нова пошта Великдень 2025

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