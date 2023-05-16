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Міноборони РФ прокоментувало свій провал із «Кинджалами»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міноборони РФ прокоментувало свій провал із «Кинджалами»
Окупанти не змогли зізнатися росіянам, що українські системи ППО впоралися з масованою ракетною атакою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони РФ вигадало нову «перемогу» окупантів

16 травня міністерство оборони Росії прокоментувало нічну атаку на столицю України та вчергове розповсюдила фейки. Так Росія заявила, що нібито знищила зенітно-ракетний комплекс Patriot у Києві. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Міноборони РФ заявило, що атаку на ЗРК було виконано за допомогою високоточного гіперзвукового ракетного комплексу «Кинджал», який нібито потрапив «точно в ціль».

«За ніч Збройні сили Росії завдали зосередженого удару зброєю великої дальності за пунктами дислокації підрозділу Збройних сил України (ЗСУ), а також місцями зберігання боєприпасів та військової техніки. У Міноборони додали, що всі зазначені об'єкти вдалося вразити», – зазначили пропагандисти.

Пропагандисти розповсюджують чергові фейки про російські «перемоги»
Пропагандисти розповсюджують чергові фейки про російські «перемоги»

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «характеристики ракет «Кинджал» підтверджено фахівцями». 

«Справді, президент Путін неодноразово говорив, і наші технічні фахівці неодноразово підтверджували, що цей вид зброї, ракети «Кинджал», мають абсолютно унікальні тактико-технічні характеристики», – сказав речник російського диктатора на запитання журналістів, чи збили українські системи ППО російські «Кинджали».

Нагадаємо, що близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО. Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.

Тобто замість того, щоб визнати, що українське ППО впоралося з масованою атакою РФ на цивільні об'єкти України, пропагандисти вигадали чергову «перемогу», нібито окупанти знищили американський зенітно-ракетний комплекс.

Читайте також: Ракетний обстріл України: ситуація в регіонах після атаки РФ
Теги: росія окупанти обстріл Міноборони РФ

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