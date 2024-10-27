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Єрмак розповів, чи проситиме Україна НАТО відправити війська, щоб протистояти РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Єрмак розповів, чи проситиме Україна НАТО відправити війська, щоб протистояти РФ
Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Володимир Зеленський у Києві
фото: Офіс президента

«І настав час, щоб ви більше не вагалися, швидко видали нам зброю та амуніцію в належній кількості»

Україна ніколи не просила НАТО брати військову участь у війні. Натомість ми просимо зброї та матеріальної підтримки. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

«Я хочу сказати Італії та іншим союзникам, що ми відповідальна, надійна країна. Це російська пропаганда звинувачує нас у тому, що ми втягнули світ у війну. Ми боремося поодинці, звісно нам допомагають наші партнери, але поодинці. Щоправда, просимо зброї та матеріальної підтримки. За майже три роки ми показали, що допомога є абсолютно ефективною», – сказав Єрмак.

Він наголосив, що завдяки жертовності героїчних українських воїнів також вдалося захистити Європу та міжнародний порядок.

«І настав час, щоб ви більше не вагалися, швидко видали нам зброю та амуніцію в належній кількості. Це дух п’яти пунктів мирного плану, представленого Зеленським: необхідність балансу сил на полі, тільки сильна і гарантована у військовому плані Україна буде готова до серйозних переговорів з Росією», – додав очільник ОП. 

Раніше посадовець НАТО пояснив, чому Україну поки що не запрошують до Альянсу. 

Нагадаємо, щоб застосувати п'яту статтю статуту Альянсу та стати на захист країн Балтії у разі вторгнення російської армії, знадобиться не менше 10 днів.

Раніше ексочільник Пентагону розповів, за якої умови США можуть вдарити по Росії

Також міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО.

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Теги: пропаганда Україна Андрій Єрмак

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