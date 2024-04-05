На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи – ОВА

У Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

Сьогодні, 5 квітня, у передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів. Сапери проводять знищення вибухонебезпечних предметів на території Вишгородського району. Про це йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Як повідомила пресслужба ОВА, через знищення вибухонебезпечних предметів у громадах області може бути чутно звуки вибухів.

«Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо вдень, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу. Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки по місту є загиблі та постраждалі.

Як повідомлялося, на Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.