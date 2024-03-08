В окупованому Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами окупантів

Біля російської військової бази в Токмаку пролунав гучний вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області напередодні вибухнув склад із боєприпасами окупантів. Також у ніч на 8 березня пролунав вибух неподалік району з військовою базою росіян в Токмаку. Про це у п'ятницю повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів.

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«Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району «Токмацького ковальсько-штампувального заводу», який окупанти перетворили на свою військову базу», – написав Федоров у соцмережах.

Крім того, вчора «бавовнило» в Мелітополі – злетів в повітря склад боєприпасів у тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі постраждали кілька осіб під час вибуху, який спричинили окупанти під час турніру по самбо. Гранатомет окупанти принесли у спорткомплекс, коли він був переповнений дітьми та батьками. Незабаром після вибуху почалась термінова евакуація дітей з будівлі. На місце приїхали швидкі та «правоохоронці».

Триває 744-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено.