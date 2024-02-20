Вибух автомобіля Української добровольчої армії поблизу Одеси: з’явився коментар Яроша

Ярош заявив, що потерпілим надана посилена охорона, а пошук причетних до вибуху відбувається у посиленому режимі

Окупанти атакують українців не тільки на ліні фронту, але й у тилових областях. Так командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектору» та екснардеп Дмитро Ярош прокоментував вибух автомобіля УДА поблизу Одеси.

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«Вчора пацаки завдали болючого удару по моїм друзям – Наталочці та Альберту Кручиніним – бійцям Української добровольчої армії… Вночі вдалось відвідати Альберта та Наталію в одному з медзакладів Одеси. Лікарі роблять неймовірну роботу. Нажаль Альберт поки ще у комі. Наталя, в наслідок важкої контузії перебуває в тяжкому стані. Вірю, що їх жага до життя здолає все!», – написав він.

Ярош додав, що Альберту та Наталі Кручиніним забезпечено посилену охорону, і наголосив, що внутрішня безпека УДА спільно з українськими спецслужбами і правоохоронними органами, працює в посиленому режимі. Він також заявив про винагороду у $10 тис за будь-яку інформацію щодо осіб причетних до вибуху.

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Автомобіль Української добровольчої армії вибухнув у селі Гвардійське в Одеському районі вчора, 19 лютого. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Представники Української добровольчої армії заявили, що підірвали їхнє авто, назвавши це терористичним актом. Там додали, що вибух стався біля одного з військових об’єктів.

Альберт та Наталя Кручиніни фото: Українська добровольча армія/Facebook

Готовність долучитися до збору інформації про можливих злочинців висловив і громадський активіст Сергій Стерненко. Він повідомив, що знайомий із сім’єю Кручиніним з 2014 року, та додав, що від готовий надати ще $10 тис за інформацію щодо злочинців.

Нагадаємо, командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектору» та колишній нардеп Дмитро Ярош заявив, що чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, треба позбавити виплат та громадянства.