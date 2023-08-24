Висадка ГУР у Криму: Буданов назвав мету операції

Розвідник анонсував наземну операцію для деокупації Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня та анонсував наземну операцію для звільнення півострова, а не лише удари про ворогу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Буданов повідомив, що спецоперація із висадкою українських розвідників у Криму 24 серпня була важливою, аби українці повірили у перемогу не лише на материковій частині держави, але і на півострові.

«Щоб згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув», – каже він.

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Головний розвідник також анонсував наземну операцію для деокупації Криму. – «Коли проводяться певні удари по Криму, то цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення додому. Скоро всі дочекаються повернення додому».

Нагадаємо, 24 серпня о 5:00 ранку в районі населеного пункту Маяк зав'язався бій із залученням авіації, також було чутно вибухи.

Очевидці стверджують, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 м від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. Також є версії, що було чотири човни з «диверсантами».

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Як відомо, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру розташовані позиції для ППО.

Зауважимо, учора саме поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф». У ГУР наголосили, що це серйозно вплине на подальші події на півострові.

Нагадаємо, напередодні Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.