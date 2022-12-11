В окупованому Скадовську лунають автоматні постріли

Офіційної інформації щодо причин пострілів поки немає

У тимчасово окупованому Скадовську, що на Херсонщині лунають автоматні постріли. Про це повідомляє «Суспільне».

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Утім, офіційної інформації щодо причин пострілів поки немає.

«У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині чутно автоматні постріли», – повідомляє видання, посилаючись на місцевих жителів.

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Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.