В Оріхові завершилися рятувальні роботи: семеро людей загинули

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще трьох людей

В Оріхові Запорізької області завершилися рятувальні роботи на місці, куди окупанти поцілили авіабомбою. У результаті трагедії загинули семеро осіб. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до семи людей», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі Оріхова. Раніше очільник регіону повідомляв про чотирьох загиблих: жінок 43, 45, 47 років та 47-річного чоловіка. Також було пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд із епіцентром вибуху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі Росія завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 22 авіаційні удари та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.