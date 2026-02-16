Головна Світ Економіка
Санкційний тиск США та ЄС підштовхнув РФ до нафтової кризи – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Санкційний тиск США та ЄС підштовхнув РФ до нафтової кризи – Reuters
Нафтовий експорт РФ падає третій місяць поспіль
фото: Reuters

Скорочення експорту та переповнення сховищ можуть змусити Москву різко зменшити видобуток уже найближчим часом

Росія може вже найближчим часом скоротити видобуток нафти через посилення санкційного тиску з боку США та Євросоюзу, що призвело до падіння експорту та накопичення великих обсягів сировини у сховищах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Падіння експорту та зростання запасів нафти

За оцінками експертів, морський експорт російської нафти стрімко скоротився: якщо у грудні він становив 3,8 млн барелів на добу, то у січні знизився до 3,4 млн, а у лютому – до 2,8 млн барелів. Аналітики зазначають, що обсяги нафти, які зберігаються на танкерах, досягли рекордного рівня – понад 150 млн барелів. Частина суден почала рухатися повільніше, що свідчить про ослаблення попиту на російську сировину.

Додатковим фактором тиску може стати позиція Індії. Країна, яка у 2025 році була найбільшим покупцем російської нафти, готується обмежити закупівлі в межах торговельної угоди зі США. Це може ще більше зменшити можливості Москви збувати енергоресурси на світових ринках.

Проблеми зі сховищами

Уповільнення експорту спричинило ланцюгову реакцію в логістиці. Через довші маршрути так званого «тіньового флоту» частина танкерів затримується, а можливості зберігання нафти в морі зменшуються. У результаті Росія змушена спрямовувати більше обсягів на внутрішні наземні сховища.

Санкційний тиск США та ЄС підштовхнув РФ до нафтової кризи – Reuters фото 1
фото: Kpler

За даними Kpler, запаси нафти в наземних сховищах становлять близько 16 млн барелів – приблизно 51% від загальної місткості. Також Москва може використовувати частину трубопровідної інфраструктури для зберігання, що дозволить збільшити загальну ємність до близько 100 млн барелів.

Ризик скорочення видобутку

Експерти наголошують, що навіть розширені потужності можуть швидко заповнитися. Росія видобуває близько 9,3 млн барелів нафти на добу, з яких приблизно половина експортується. Якщо обмеження експорту збережуться, Кремль може бути змушений скоротити видобуток, щоб уникнути переповнення сховищ.

Падіння закупівель з боку Індії

Тиск на російський експорт може посилитися найближчими місяцями через зміну позиції Індії — найбільшого покупця морської російської нафти у 2025 році. За даними Kpler, торік Нью-Делі імпортував близько 1,7 млн барелів на добу, що становило майже половину всіх морських поставок Москви. У січні обсяги впали приблизно до 1,1 млн барелів на добу, і хоча в лютому очікується незначне відновлення, з березня прогнозується різке скорочення закупівель.

Санкційний тиск США та ЄС підштовхнув РФ до нафтової кризи – Reuters фото 2
фото: kpler

За інформацією Reuters, три великі нафтопереробні компанії: Indian Oil, Bharat Petroleum і Reliance Industries – вже призупинили купівлю російської сировини. Водночас повної відмови від імпорту не очікується: нафтопереробний завод Nayara Energy потужністю 400 тис. барелів на добу, частково контрольований «Роснефтью», продовжить працювати з російською нафтою, хоча з квітня запланована місячна зупинка на технічне обслуговування. Частина невеликих індійських НПЗ також може зберегти закупівлі, особливо якщо знижки на російську нафту збільшаться.

Ланцюгова реакція в логістиці

Сповільнення закупівель уже викликає негативні наслідки для нафтової логістики РФ. Через довші рейси так званого «тіньового флоту» танкери довше перебувають у морі, що зменшує їхню доступність для зберігання нафти. У результаті виробники змушені спрямовувати більше обсягів у внутрішні наземні сховища.

За оцінками Kpler, наземні запаси становлять близько 16 млн барелів – приблизно 51% доступної місткості. Росія може використовувати й трубопровідну інфраструктуру як резервне сховище, що дозволить збільшити загальну ємність приблизно до 100 млн барелів, однак навіть цього буфера може бути недостатньо.

Раніше повідомлялося, що постачання російської нафти до Китаю зростає третій місяць поспіль і вже у лютому може встановити історичний рекорд – понад 2 млн барелів на добу. Зростання закупівель відбулося на тлі різкого скорочення імпорту з боку Індії через санкційний тиск і торговельні домовленості зі США, що посилило залежність Москви від китайського ринку.

