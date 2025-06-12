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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 12 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 12 червня
Прогноз погоди на 12 червня
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в більшості регіонах країни

У четвер, 12 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, короткочасні дощі, лише у західних, вночі і в східних областях без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття та сходу, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 21-26°.

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 12 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 16-21°; у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°.

11-14 червня в Україні, крім північних та більшості західних областей, надзвичайна пожежна небезпека.

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Теги: пожежна небезпека погода

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