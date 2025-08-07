Головна Країна Події в Україні
В Україні сонячно, але місцями дощитиме: погода на 7 серпня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 7 серпня
Лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ з грозою

У четвер, 7 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, через територію України буде продовжує переміщуватиметься холодний атмосферний фронт. Вдень лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ з грозою; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 18-23°, в денні години 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 22-27°.

В Україні сонячно, але місцями дощитиме: погода на 7 серпня фото 1

На Київщині та в столиці хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження».

9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір». 

Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.

