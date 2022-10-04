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В Україні масштабна повітряна тривога (карта)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога (карта)
фото: alerts.in.ua

В усіх областях лунають сигнали про небезпеку

Станом на 14:30 в Україні сьогодні, 4 жовтня, лунає сигнал тривоги. Наразі червоними є усі області.

Громадянам необхідно спуститися в укриття.

Триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. 

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Теги: окупанти росія обстріл війна

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