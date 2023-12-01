Україною шириться повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди»
Окупанти запустили ударні БпЛА з півночі
У п’ятницю, 1 грудня, о 6:13 в Україні оголошено повітряну тривогу у Сумській, Чернігівській, Полтавській областях.
За кілька хвилин тривога поширилася також і на Київську область.
Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск окупантами ударних дронів.
«Сумська, Полтавська, Чернігівська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Станом на 6:20 мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Як повідомлялося, у ніч на 1 грудня в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
Пізно ввечері 30 листопада було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Чауди (Крим).
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