Пакистан уклав таємну угоду з Україною на понад $460 млн – The Telegraph

Пакистан підписав контракти на продаж 155-мм снарядів із Global Military і Northrop Gruman у серпні 2022 року

Дані Державного банку Пакистану показують, що експорт зброї країни зріс з $13 млн у 2021-2022 роках до $415 млн у 2022-2023 роках

Пакистан здійснив таємне постачання артилерійських снарядів в Україну на 463 мільйони доларів через дві американські компанії. Про це повідомляє BBC Urdu, пише The Telegraph.

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Видання зазначає, що країна підписала контракти на продаж 155-мм снарядів із Global Military і Northrop Gruman у серпні 2022 року з посиланням на федеральну систему даних про закупівлі США.

Дані Державного банку Пакистану показують, що експорт зброї країни зріс з $13 млн у 2021-2022 роках до $415 млн у 2022-2023 роках.

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Зазначимо, у квітні Міністерство закордонних справ Пакистану заявляло, що ніколи не постачало зброю та боєприпаси до України, проте президент України Володимир Зеленський заявляв BBC, що ракети були отримані з Пакистану.

Нагадаємо, Пакистан продовжує поступово розширювати свій ядерний арсенал за рахунок збільшення кількості боєголовок, систем доставки та зростання промисловості виробництва матеріалів. Ядерний арсенал Пакистану складається із 170 ядерних боєголовок

Раніше ми повідомляли, що Пакистан збирається збільшити поставки військової допомоги Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тис. реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню «Град».