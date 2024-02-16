Загроза балістики: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 14:57 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістики.

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У Полтавській області вже пролунали вибухи.

О 15:38 у Києві та низці областей оголошено відбій повітряної загрози.

Триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.