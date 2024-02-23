Росіяни презентували окупований Мелітопольський завод на виставці в ОАЕ

Gulfood – одна з найбільших світових виставок харчової промисловості та напоїв. У 2024 році на ній представлені більше 190 країн

Співвласники заводу після окупації міста перейшли на бік росіян

На міжнародній виставці харчової промисловості Gulfood в Дубаї, ОАЕ, росіяни представили стенд олійноекстракційного заводу, який розташований в тимчасовому окупованому Мелітополі. Про це повідомило видання Latifundist.

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Судячи з логотипу на фото, Мелітопольський ОЕЗ став учасником об'єднаного павільйону Made in Russia від російського експортного центру. В їх офіційному пресрелізі йдеться про «рекордну кількість експортерів з РФ – 97 компаній з 32 регіонів». Щоправда, росіяни не наводять повний перелік учасників колективної експозиції ані в пресрелізі, ані на сайті Gulfood. Можливо, через побоювання нових санкцій.

Gulfood – одна з найбільших світових виставок харчової промисловості та напоїв. Проводиться щорічно. У 2024 році на ній представлені більше 190 країн.

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Що відомо про Мелітопольський олійноекстракційний завод

За даними українських реєстрів, співзасновниками Мелітопольського ОЕЗу (ЄДРПОУ 39376884) в Україні є Сергій та Людмила Желєви. В Latifundist нагадали, що вони перереєстрували компанію в РФ.

Сергій Желєв, представник «Опозиційного блоку», був почесним консулом Болгарії. Наразі він фігурує у переліку колаборантів ресурсу evocation.info. Після окупації Мелітополя він почав фінансувати росіян та продовжує співпрацювати з окупантами, свідчить довідка.

За даними Youcontrol, Мелітопольський ОЕЗ має офіційну реєстрацію у Львові, проте йому станом на 14 лютого 2024 року анульовано свідоцтво платника ПДВ через «вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй».

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Нагадаємо, у Мелітопольському районі окупанти прямо з полів вивозили зерно до Криму. За свідченням селян, в окремих фермерських господарствах урожай вивозили прямо з полів, минаючи елеватор та ангари.

Усіх фермерів окупанти змусили перереєструвати свої господарства на російську систему. В іншому разі погрожували відібрати землі, спецтехніку та інвентар, передавши все це майно в управління своїм людям або з-поміж місцевих, лояльних до «русского міра», або кримчанам і представникам «ЛДНР», Росії.

Також окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі.

Стало відомо, що окупанти вивозять із Маріуполя до РФ будматеріали зруйнованих будинків.