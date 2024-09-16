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Міністр оборони Нідерландів сумнівається, що війна в Україні завершиться у наступному році

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Міністр оборони Нідерландів сумнівається, що війна в Україні завершиться у наступному році
Рубен Брекельманс вважає, що країни Заходу мають зробити більше, але водночас не можна сильно завищувати свої очікування
фото з відкритих джерел

Рубен Брекельманс вважає малоймовірним, що війна Росії проти України може закінчитись у 2025 році

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сумніви щодо ймовірності завершення війни Росії проти України до 2025 року. Він наголосив, що ситуація на полі бою залишається складною, і країни Заходу повинні продовжувати надавати Україні військову підтримку. Про це глава Міноборони Нідерландів заявив в інтерв'ю LRT.

«Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і не думаю, що вона завершиться наступного. Звичайно, необхідно продовжувати надавати Україні якомога більше військової допомоги, але ситуація на фронті дуже складна», – зазначив Брекельманс.

Міністр також підкреслив важливість реалістичних очікувань щодо тривалості конфлікту. Він зауважив, що війна, на думку багатьох, перетворилася з «спринту» на «марафон», але фактично це спринт «завдовжки 42 кілометри». За його словами, союзники України мають бути готовими до довгострокової підтримки.

Брекельманс також закликав європейські країни забезпечити, щоб їхні громадяни продовжували підтримувати Україну і не мали хибних надій на швидке завершення війни.

Нагадаємо, Нідерланди поки що не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot через відмову від участі у постачанні одного з союзників країни.

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Теги: Міноборони війна Нідерланди

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