Був прикладом для побратимів. Згадаймо старшого сержанта Олександра Онищенка

Після оголошення повномасштабного вторгнення Олександр Онищенко без роздумів став на захист України

Олександр Онищенко був нагороджений відзнакою президента України за оборону України та медаллю «Хрест Свободи» (посмертно)

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Онищенка.

16 вересня 2023 року під час виконання службових обов'язків унаслідок мінометного обстрілу у районі Авдіївки Покровського району Донецької області загинув захисник України, старший сержант Олександр Онищенко. Про це повідомила Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади.

Олександр Онищенко народився 5 лютого 1988 року у селі Лебедин Черкаської області. У дитинстві полюбляв рибалити, грав у футбол. З 1994 до 2005 року навчався в Лебединському ліцеї №1. По закінчені – в училищі, де здобув професію кухаря. Далі – служба в армії.

Проживав і працював у Києві. Після оголошення повномасштабного вторгнення без роздумів став на захист України. Був обраним командиром відділення.

Олександр Онищенко завжди відмінно володів ситуацією, своїми діями показував гідний приклад особовому складу, чим забезпечував високий рівень поваги й довіри серед військовослужбовців фото: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди

Захисник України проявляв вимогливість до себе та інших, користувався беззаперечним авторитетом у військовому колективі, дбав про збереження життя та здоров'я своїх побратимів. У складних обставинах орієнтувався швидко, умів прийняти правильне, обґрунтоване рішення, добре передбачав наслідки прийнятих рішень під час виконання бойових завдань, проявляв сміливість, розумну ініціативу та витримку, мав високе почуття патріотизму та відданості справі захисту Батьківщини.

Олександр Онищенко завжди відмінно володів ситуацією, своїми діями показував гідний приклад особовому складу, чим забезпечував високий рівень поваги й довіри серед військовослужбовців.

Загинув воїн 16 вересня 2023 року під час виконання службових обов'язків унаслідок мінометного обстрілу в районі Авдіївки Покровського району Донецької області.

Олександр Онищенко був нагороджений відзнакою президента України за оборону України та медаллю «Хрест Свободи» (посмертно) за жертовне служіння задля збереження Божого дару свободи та незалежності.

Меморіальна дошка, присвячена пам'яті Олександра Онищенка, на фасаді Лебединського ліцею №1 фото: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди, Facebook

На фасаді Лебединського ліцею №1 відкрита меморіальна дошка випускнику, присвячена пам'яті Онищенка Олександра Сергійовича – Героя, який віддав своє життя за Україну.

«Олександр був щирим, відкритим у спілкуванні, понад усе любив свою родину, рідний край, українську землю. Він мріяв про Перемогу і наближав її з усіх сил. Саме таким він залишиться в нашій пам’яті», – згадують Олександра вчителі.

«Саша любив готувати, був чуйним і добрим, веселим, мав багато друзів, завжди приходив на допомогу, мріяв відкрити свою справу», – діляться спогадами друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.