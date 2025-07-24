В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 15:45 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МiГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російські терористи атакували житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждали люди.

До слова, із 24 липня в Київській області запрацювала нова система повітряної тривоги – диференційована. Вона дозволяє вмикати сигнал лише в тих громадах, які перебувають під прямою загрозою.