Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

 

Станом на 15:45 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МiГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російські терористи атакували житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждали люди.

До слова, із 24 липня в Київській області запрацювала нова система повітряної тривоги – диференційована. Вона дозволяє вмикати сигнал лише в тих громадах, які перебувають під прямою загрозою.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
У Києві під час тривоги вулицями мчать гонщики
Під час тривоги в Києві – рев моторів: у столиці шукатимуть рішення цієї проблеми
3 липня, 23:56
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
5 липня, 04:32
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
14 липня, 14:31
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
19 липня, 05:50
Чисте небо над Києвом: дрони-перехоплювачі збивають російські дрони
На Київщині дрони-перехоплювачі знищили півтора десятка російських дронів
16 липня, 11:25
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
22 липня, 17:24
На Київщині почали оголошувати тривогу по районах
На Київщині запрацювала нова система повітряних тривог: що змінилось
Сьогодні, 00:47
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
21 липня, 11:49

Події в Україні

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв
Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв
На державному судні в Дунайському регіоні стався вибух: є загиблі
На державному судні в Дунайському регіоні стався вибух: є загиблі
РФ вдарила КАБом по центру Харкова: кількість постраждалих зросла (оновлено)
РФ вдарила КАБом по центру Харкова: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Окупанти масовано обстріляли ТЕС
Окупанти масовано обстріляли ТЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
6130
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
6040
Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах
5972
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua