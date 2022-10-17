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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту
фото ілюстративне

Можливий пуск ракет з ворожої авіації

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації. Можливий пуск ракет.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Карта тривог станом на 9:25
Карта тривог станом на 9:25
alerts.in.ua

Додамо, що ворог просто зараз продовжує атакувати Київ дронами-камікадзе.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також: Атака дронами. Що відбувається в Києві (оновлюється)

Теги: війна росія окупанти Україна рашист ракета

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