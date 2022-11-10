Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошено І рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошено І рівень небезпеки
Видимість 200-500 м
фото: glavcom.ua

Негода очікується вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в районі Карпат

На сьогодні, 10 листопада, у багатьох областях України синоптики оголосили попередження через туман. За даними «Укргідрометцентру», негода очікується вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в районі Карпат.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«...вранці 10 листопада у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, сьогодні по всій території країни буде переважно сухо, лише в західних областях вдень місцями очікуються невеликий дощ. Вночі та вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман.

Температура вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини до +8, вдень +8+13 градусів, у східних та південно-східних областях вночі від +1 тепла до - 4 морозу, вдень прогнозується +5+10 градусів.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Теги: негода прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ накрив щільний туман
Видимість обмежена. Київ зранку накрив густий туман
5 листопада, 10:30
Прогноз погоди на 28 вересня
Потепління з туманами та дощами: якою буде погода 28 вересня
28 вересня, 05:33
Офісну частину станції «Академік Вернадський» замело
Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд (фото)
5 листопада, 13:17

Події в Україні

В Україні оголошено І рівень небезпеки
В Україні оголошено І рівень небезпеки
США не передаватимуть Україні безпілотники Gray Eagle: The Wall Street Journal пояснює причину 
США не передаватимуть Україні безпілотники Gray Eagle: The Wall Street Journal пояснює причину 
Били по мирному населенню: ворог атакував Дніпропетровщину з РСЗВ та артилерії (фото)
Били по мирному населенню: ворог атакував Дніпропетровщину з РСЗВ та артилерії (фото)
У Полтаві з’явився мурал на честь легендарного оборонця Маріуполя (фото, відео)
У Полтаві з’явився мурал на честь легендарного оборонця Маріуполя (фото, відео)
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки)
Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
28K
Вибори у США: перші результати та чому це важливо для України 
26K
У Білорусі в небо піднялися винищувачі 
24K
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
24K
Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 
21K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту