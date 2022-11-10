В Україні оголошено І рівень небезпеки

Негода очікується вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в районі Карпат

На сьогодні, 10 листопада, у багатьох областях України синоптики оголосили попередження через туман. За даними «Укргідрометцентру», негода очікується вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в районі Карпат.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«...вранці 10 листопада у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, сьогодні по всій території країни буде переважно сухо, лише в західних областях вдень місцями очікуються невеликий дощ. Вночі та вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман.

Температура вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини до +8, вдень +8+13 градусів, у східних та південно-східних областях вночі від +1 тепла до - 4 морозу, вдень прогнозується +5+10 градусів.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.