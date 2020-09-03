В Україні пройшли масові мітинги на підтримку харківських патріотів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акцію підтримали ультрас футбольних клубів «Динамо», «Шахтар», «Дніпро» та «Ворскла», а також – «Рух ветеранів України», «Рух опору капітуляції» та інші патріотичні громадські о

Сотні небайдужих українців підтримали заарештованих хлопців та висловити протест проти незаконних дій правоохоронних органів

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Черкасах, Львові та інших великих містах України 3 вересня пройшла акція на підтримку харківських патріотів під назвою «Захист України – не злочин». До протестів приєдналися тисячі українців. Люди вимагали об’єктивного розгляду справи націоналістів, яких судять за напад на членів проросійського угруповання «Патріоти – За життя»”.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії «Національний Корпус».

Відео протестів можна переглянути на Youtube.

«Сотні небайдужих українців, серед яких ветерани, волонтери, громадські активісти, зібрались у своїх містах під управліннями поліції, щоб підтримати заарештованих хлопців та висловити протест проти незаконних дій правоохоронних органів. Коли Кива та Медведчук формують новий «Оплот», свої банди, які складаються із найнятих ватних спортсменів, колишніх беркутів, тобто фактично створюють незаконні воєнізовані формування, то до цієї діяльності чомусь у правоохоронців і влади питань не виникає», – заявив юрист Нацкорпусу Віктор Шендибило.

Керівник Київського осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін також зазначив, що серед так званих «постраждалих» – колишні антимайданівці, зібрані колишніми беркутами. Десятки їхніх профілів вже знайдено у соцмережах. Він нагадав, що саме ці бандити у 2014 били, катували та вбивали майданівців і несли «руській мір» в Україну сім років тому.

«Ми дуже добре пам’ятаємо, у що еволюціонував харківський клуб «Оплот»: від звичайних тітушок до танкового батальйону ДНР, і вони продовжують вбивати захисників України», – сказав він.

Акцію підтримали ультрас футбольних клубів «Динамо», «Шахтар», «Дніпро» та «Ворскла», а також – «Рух ветеранів України», «Рух опору капітуляції» та інші патріотичні громадські організації і політичні партії.

Нагадаємо, 28 серпня поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками організації «Патріоти – За життя», що стався 27 серпня під Харковом, і ще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.