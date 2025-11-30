Головна Країна Суспільство
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ 2025: привітання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

День радіотехнічних військ присвячений українським захисникам, які виявляють, відстежують та супроводжують ворожі літаки, гелікоптери, ракети та безпілотні літальні апарати

30 листопада 2025 року в Україні відзначають День військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це свято присвячене українським захисникам, які виявляють, відстежують та супроводжують ворожі літаки, гелікоптери, ракети та безпілотні літальні апарати та передають бойову інформацію вогневим засобам для їх знищення. 

Свято встановлене 16 вересня 2010 року наказом міністра оборони України Михайла Єжеля N490.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ у віршах

З Днем радіотехнічних військ!
Бажаєм навіки бути в чудовій формі,
Великої енергії, бадьорості, сил!
Нехай ваше здоров'я завжди буде в нормі,
Щоби радість вам кожен день приносив!

***

Радіолокатори у бій напоготові
Країна наша пишається Героями військовими
Техніка новітня і класні специ,
Повітряні кордони стережуть бійці.
Ваше сьогодні свято! Служба нелегка:
Тут важливі удача, тверда рука.
Легкої вам розвідки в чистому небі,
Нових знань, сили, відваги українського вояка.

***

Радіолокація, системи й поля
Без вас не відбуваються польоти!
Ви знаєте де повітря, де води й земля
І навіть як літають літаки!
Нехай радіолокатори не підводять вас;
Робота буде легкою і вдалою.
Нехай буде найточнішим ваше ясне око,
А серце хай не наповнюється тривогою!

***

Я сьогодні вас вітаю,
Славних радіобійців.
І бажаю, щоби кожен
Був здоровим й молодим.
Щоб несла тільки удачу
Ваша радіохвиля.
І вирішувалися всі завдання,
Що підкинула вам доля.

Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ у прозі 

Вітаю з Днем радіотехнічних військ Збройних сил України! Бажаю вам міцного здоров’я і гарного зв’язку, великих перемог, грандіозних успіхів і удачі у всьому. Дякую вам за щоденну службу та внесок у майбутню перемогу України. Бажаю завжди обводити ворога навколо пальця і бути щасливою людиною!

***

З Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ. Бажаю, щоб радари не підводили, колеги не кидали в біді, а близькі люди завжди вірили в тебе. Усувай будь-які перешкоди, ніколи не відступай від свого і завжди лови сигнали життєвої удачі!

***

Вітаю з професійним святом! Від душі бажаю відсутності перешкод і відмінного зв’язку, блискучих успіхів і великих досягнень, подвигів і прекрасних ідей, оптимістичного настрою і міцного здоров’я.

***

З Днем радіотехнічних військ! Нехай кожен ваш день буде наповнений успіхами та досягненнями. Ви – наша надія і захист. Бажаємо міцного здоров’я, стійкості, енергії та сконцентрованості у ваших високотехнологічних зусиллях!

***

Ваші технічні здібності та професійні якості – справжній скарб для нашої армії. Дякуємо вам за службу та ваші подвиги! З Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ у листівках

ЗСУ радари повітря свято Повітряні сили ЗСУ

