РФ атакувала об'єкт «ДТЕК Нафтогаз» на Полтавщині

Через атаку роботу газовидобутного об'єкта на Полтавщині зупинено

Сьогодні, 11 серпня, російські окупаційні війська вчергове завдали удару по українській енергетичній інфраструктурі, атакувавши об'єкт компанії «ДТЕК Нафтогаз». Про це пише «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Внаслідок ворожої атаки роботу газовидобутного об'єкта на Полтавщині було вимушено зупинено.

«Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз. Внаслідок атаки робота об'єкту газовидобутку на Полтавщині зупинена», – йдеться у повідомленні.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич пітвердив російський удар та написав:

«У Миргородському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території одного з промислових підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих».

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили масовану нічну атаку на інфраструктуру ПАТ «Укрнафта», що входить до Групи «Нафтогаз».

Під ударом опинилися одразу 7 активів на сході країни, які забезпечують видобуток нафти та газу. Внаслідок ворожих влучань зруйновано критично важливе обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів та втрати суттєвих обсягів видобутку. На щастя, під час обстрілів ніхто не постраждав.

Як відомо, цього року росіяни методично приступили до знищення АЗС на прифронтових територіях і навіть глибше в тилу. За даними аналітиків-осінтерів, окупанти «винесли» понад 160 автозаправних станцій.

Нагадаємо, останні тижні світовий ринок нафти знову перебуває під тиском геополітичної напруги. Загострення між США та Іраном, атаки на судноплавство у Червоному морі та ризики для Ормузької протоки вже позначилися на вартості нафти й нафтопродуктів.

Також експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що попри нинішнє подорожчання пального, говорити про бензин по 100 грн за літр поки що передчасно. Подальша ситуація залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та цін на європейському ринку нафтопродуктів.