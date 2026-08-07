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Частина Оболонського та Подільського районів Києва залишилася без світла через аварію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Частина Оболонського та Подільського районів Києва залишилася без світла через аварію
У Києві аварійні відключення світла
фото з відкритих джерел

Частина мешканців Оболоні тимчасово залишилася без світла

У другій половині дня 7 серпня у частині Оболонського та Подільського районів Києва зникло світло. Про це пише «Главком» із посиланням на ДТЕК.

У компанії поінформували, що знеструмлення сталися через проведення аварійно-ремонтних робіт. Що саме призвело до аварії – не уточнюється. Водночас, у ДТЕК закликають містян, ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади.

«Це дуже допоможе пройти літні піки та уникнути повторних аварій», – зазначили у компанії.

У ДТЕК Київські електромережі сповістили, що орієнтовний час відновлення електроенергії на Оболоні – до 19:59.

Раніше повідомлялося, що унаслідок нічної російської атаки в Херсоні склалася складна ситуація з електропостачанням. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі повністю залишається без світла. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів», – зазначив очільник ОВА.

Як відомо, російські війська вночі 5 серпня атакували Чугуїв Харківської області. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, через що без електропостачання залишилися близько 13,3 тис. абонентів. 

Спочатку міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після вибуху місто тимчасово залишилося без світла, а обставини події встановлюються. «Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються», – написала Мінаєва.

Теги: Київ ДТЕК відключення відключення світла

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