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Вакарчук заспівав шахтарям на глибині 480 метрів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Концерт відбувся в одній із прифронтових шахт ДТЕК
фото: ДТЕК

Співак підтримав гірників у розпал підготовки до надскладної зими

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук виступив для шахтарів та енергетиків в одній із прифронтових шахт ДТЕК. Концерт відбувся на глибині 480 м. Про це повідомив сайт ДТЕК, пише «Главком».

Навіщо музикант спустився під землю

Артист відвідав шахту, яка діє за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, щоб особисто підтримати працівників, котрі в умовах повномасштабної війни й далі видобувають вугілля та готуються до нового опалювального сезону.

Вакарчук заспівав шахтарям на глибині 480 метрів фото 1
фото: ДТЕК

«Для мене честь бути поруч із людьми, які щодня виконують надзвичайно складну роботу. Шахтарі працюють глибоко під землею, а результат їхньої праці відчуває вся країна. Дякую вам за витримку, силу та відданість Україні», – сказав Вакарчук.

На сайті ДТЕК наголосили, що співробітники компанії працюють у складних умовах під російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Вони забезпечують видобуток вугілля для потреб української теплової генерації.

3 фото
На весь екран
фото: ДТЕК

Нагадаємо, у квітні Вакарчук уже виступав перед енергетиками ДТЕК – тоді концерт відбувся у машинному залі теплоелектростанції, майже повністю зруйнованої внаслідок російських ракетних атак. Музикант закликав міжнародну спільноту допомогти відбудові української енергетики.

Виступи артистів у нестандартних умовах війни стали звичною практикою: щомісяця мобільні творчі групи дають до 200 виступів на різних ділянках фронту та в госпіталях, а окремі музиканти навіть записують пісні безпосередньо на передовій.

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Теги: шахта музикант концерт Святослав Вакарчук вугілля ДТЕК Океан Ельзи

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