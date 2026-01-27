На Хмельниччині ожеледь спричинила аварійні знеструмлення

У більш ніж 140 населених пунктах зафіксовано знеструмлення через негоду

У зв’язку з погіршенням погодних умов на Хмельниччині, зокрема через утворення ожеледі, спостерігається збільшення кількості аварійних відключень електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Хмельницькобленерго».

«Причиною знеструмлень стають падіння дерев та обриви проводів ліній електропередачі. Ситуація залишається складною, оскільки несприятливі погодні умови ускладнюють проведення аварійно-відновлювальних робіт», – йдеться в повідомленні.

Загалом енергетики фіксують знеструмлення у більш ніж 140 населених пунктах, з них 14 частково. Фахівці працюють у посиленому режимі та докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше відновити розподіл електроенергії для всіх споживачів.

Як відомо, сьогодні, 27 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Згодом стало відомо, що у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

