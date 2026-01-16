Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський

Глава держави наголосив, що постійні атаки РФ на українські міста є прямим доказом відсутності у Кремля намірів щодо дипломатичного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Чехії Петром Павелом, під час яких обговорив критичну ситуацію на фронті та нагальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. Сторони скоординували кроки щодо подальшої співпраці в межах європейської та трансатлантичної єдності. Зеленський підкреслив, що саме через агресивні наміри Москви будь-які спроби дипломатичного діалогу наразі «буксують». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський поінформував чеського колегу про актуальну обстановку на передовій. Окрему увагу було приділено енергетичному терору. Президент зазначив, що українцям доводиться щодня в надскладних умовах відновлювати нормальне життєзабезпечення після кожного російського удару.

«Українцям доводиться щодня відновлювати нормальне життєзабезпечення після російських ударів. І кожен з усіх цих ударів по енергетиці, по містах достатньо очевидно говорить про реальні інтереси та наміри Росії: їх там не угоди цікавлять, а подальше знищення України. І саме через це буксує дипломатія», - зазначив Зеленський.

Глава держави вкотре наголосив на важливості політичної згуртованості всього демократичного світу.

«І саме тому зараз, як і раніше, усім нам треба бути зосередженими на співпраці, політично бути разом – нам усім у Європі й нам у Європі – з Америкою», – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський висловив вдячність Петру Павелу та всьому чеському народу за увагу до подій в Україні та системну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не мала запасу ракет для протиповітряних систем до сьогоднішнього дня. Він наголосив, що кожен пакет допомоги доводиться «вибивати» у партнерів силою та дипломатичним тиском. Президент підкреслив, що поки в Україні триває війна, застарілі норми внутрішнього законодавства деяких країн щодо «недоторканних запасів» на складах заважають захисту українського неба.