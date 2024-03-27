Як поводитися з мобільними на фронті. Військовий експерт з радіозв’язку дав ключові поради

Сергій «Флеш» Бескрестнов аналізує правила поведінки військових з мобільними телефонами, месенджерами на лінії зіткнення

Росіяни здатні своїми комплексами виявляти місцерозташування військових ЗСУ, тому на передовій мобільні переводять в «режим літачка». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом Флеш.

«Треба пам’ятати, що навіть на 5-20 км від фронту росіяни літають комплексом «ЛЕЕР-3» і фіксують місцерозташування наших військових. Причому російську радіорозвідку не цікавлять поодинокі цілі – один телефон чи одна радіостанція. Головне – максимально уникати скупчень усього радіопередавального, зокрема телефонів», – наголосив він.

Бескрестнов додав, що «ЛЕЕР-3» з повітря може обчислити серійний номер телефону і номер сім-карти. Це дасть можливість росіянам СМС і робити дзвінки від імені будь-якої людини і навіть тоді, коли боєць поза фронтом.

«Я завжди раджу всім військовим, коли вони їдуть на фронт, в магазині операторів міняти «сімку». Росіяни ж дивляться, де які сім-карти були по всіх фронтах, і по своїй єдиній базі аналізують, де який підрозділ зараз перебуває. Наприклад, я проводив зайняття у «Вовків Да Вінчі» – бойового підрозділу, який викликає інтерес у росіян. Якщо вони колись «змалювали» їхні сім-карти на одній ділянці фронту, то коли побачать їх на іншій ділянці, зроблять висновок, що цей підрозділ туди перейшов», – розповів фахівець зі зв'язку.

Сергій Бескрестнов зазначив, що наразі немає жодних доказів про небезпеку того чи іншого месенджера. За його словами, всі сучасні месенджери є стійкими до перехвату, але неформально радять Signal або WhatsApp. Він підкреслив, що великий плюс є у Signal – вся переписка перебуває на телефонах і не зберігається на серверах.

Нагадаємо, українські винахідники розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, радіус роботи AD Counter FPV – від 250 м, якщо відстань між БПЛА та оператором дрона становить 3 тис. метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй потрібно до 0,5 сек.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.