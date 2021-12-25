2022 рік стане одним із найспекотніших в історії

Найбільш спекотні роки на планеті розпочалися у 2015 році

Згідно з прогнозом метеорологів, наступний рік стане восьмим поспіль у низці надзвичайно «гарячих»

У 2022 році синоптики прогнозують сильну спеку на планеті. Середня температура на 0,97-1,21°C перевищуватиме доіндустріальний рівень. Про це повідомила метеослужба Великої Британії.

Так, оскільки середній рівень перевищення сягатиме 1,09°C у порівнянні з 1850-1900 роками, наступний рік стане восьмим роком поспіль, коли температура була вищою на один градус Цельсія проти доіндустріальних значень, стверджують кліматологи.

Проте це значення буде меншим у порівнянні з деякими іншими роками, починаючи з 2015-го в основному через ефект Ла-Нінья у тропічних регіонах Тихого океану, що здатен призводити до певного зниження температур, розповів синоптик Нік Данстон

«Зараз, коли ми чекаємо ще на одну хвилю Ла-Нінья, тобто ми отримуємо своєрідний «подвійний удар», не дивно, що ми прогнозуємо ще один відносно прохолодний рік для глобальних температур порівняно з періодом, що минув з 2015 року», – заявив він.

Найбільш спекотні роки на планеті розпочалися у 2015 році, саме тоді середня температура на один градус перевищила доіндустріальні показники. Синоптики склали прогноз на наступний рік, відштовхуючись від глобальних моделей та тенденцій, проте він не враховує такі непередбачувані події, як виверження вулканів, що може призвести до короткострокового похолодання.

Прогноз метеослужби Великої Британії на поточний рік збігається з даними, що спостерігаються цьогоріч. У січні-вересні було середнє значення на 1,11°C вище доіндустріального рівня, а прогнозувалося на 0,9-1,23°C більше.

Нагадаємо, 2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище.

Як повідомлялося, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

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