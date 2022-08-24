В Україні знову лунають сирени (оновлено)

Можливий запуск ракет з моря та території Білорусі

У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про виліт внищувачів з території Білорусі та, ймовірний, запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Також Telegram-канали повідомляють про запуск ракет х-101/х-55 стратегічною авіацією із району Каспійського моря.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, під час минулої повітряної тривоги, яка була близько 11:00, на Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Згодом голова Полтавської ОВА підтвердив чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

