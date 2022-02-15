У Києві троє хлопців підпалили дорогу іномарку: подробиці (відео)

Вогонь пошкодив салон та моторний відсік автомобіля

У Києві троє хлопців спалили автомобіль BMW. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Три хлопці поділили між собою обов'язки. Один із них облив машину бензином, другий підпалив. Після цього разом із спільником, який стояв на варті, втекли з місця події. Гасити автомобіль приїхала бригада рятувальників. Причетних до підпалу затримали у Черкасах. Ними виявилися мешканці Кривого Рогу – 2000 року народження, а також двоє неповнолітніх, 2004 та 2005 років народження.

Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Їм уже повідомили про підозру. Незабаром суд обере запобіжний захід. Їм загрожує від трьох до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві в Деснянському районі сталася дорожньо-транспортна пригода – водій позашляховика Jeep збив двох пішоходів.

Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле