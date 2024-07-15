Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп про замах на себе: «Я мав був бути мертвим»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трамп про замах на себе: «Я мав був бути мертвим»
Трамп після замаху у штаті Пенсильванія
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що хотів продовжувати свою промову попри поранення

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що йому вдалось вижити під час замаху у штаті Пенсильванія завдяки удачі або Богу. Про це експрезидент США розповів в інтерв'ю New York Post.

«Я не повинен бути тут. Я мав був бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут», – сказав Трамп, показуючи журналісту великий синець на правому передпліччі, який, за його словами, він отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його.

Трамп додав, що хотів продовжувати говорити після поранення, але Секретна служба наполягла на тому, щоб він поїхав до лікарні.

«Я просто хотів продовжити говорити, але мене щойно підстрелили», – сказав він.

Крім того, кандидат у президенти США прокоментував дзвінок, який він отримав від чинного президента Джо Байдена, назвавши розмову «чудовою» і «дуже приємною».

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник. Інцидентом зайнялося Федеральне бюро розслідувань США. Зокрема, американець Томас Меттью Крукс, який влаштував стрілянину на мітингу експрезидента США Дональда Трампа, був членом стрілецького клубу міста Клертон.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!». За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах. 

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

Раніше стало відомо, що президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп вибори у США напад поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після замаху на Дональда Трампа правоохоронці переглянуть безпекові заходи на з’їзді республіканців
США посилюють заходи безпеки до з’їзду Республіканської партії
Сьогодні, 07:19
Передвиборний штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд і він пройшов обстеження в медичній установі
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)
Вчора, 09:19
Зіткнення трамваїв зупинило рух на проспекті Богдана Хмельницького
У Дніпрі зіткнулися два трамваї (відео)
5 липня, 13:47
Байден бореться за порятунок свого подальшого президентства
Байден радиться з близькими щодо участі у виборах – CNN
4 липня, 23:06
Садиков був відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі
У Києві після замаху помер казахський опозиційний журналіст Садиков
2 липня, 07:58
Подоляк назвав абсурдними оголошені раніше російським диктатором Володимиром Путіним умови припинення вогню
«Мирний план» Трампа щодо України: коментар Подоляка
26 червня, 03:08
Путін дуже сподівається, що Дональда Трампа оберуть наступним президентом Америки
Чи стане Трамп рятівником для Путіна і які ризики для України
24 червня, 17:17
ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані
ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані
24 червня, 05:59
Раніше травмований чоловік служив на лінії фронту в Миколаївській області, де наприкінці березня 2022 року отримав осколкові поранення
На Львівщині працівник ТЦК зазнав нападу: його доставлено в лікарню
18 червня, 08:20

Політика

Трамп про замах на себе: «Я мав був бути мертвим»
Трамп про замах на себе: «Я мав був бути мертвим»
Нардеп пояснив, чому США та Німеччина не пускають Україну в НАТО
Нардеп пояснив, чому США та Німеччина не пускають Україну в НАТО
Ізраїль висунув ХАМАСу нові умови щодо миру в Газі
Ізраїль висунув ХАМАСу нові умови щодо миру в Газі
«Милий хлопчик»: нові подробиці про стрільця, який здійснив замах на Трампа
«Милий хлопчик»: нові подробиці про стрільця, який здійснив замах на Трампа
ЄС хоче проігнорувати саміт в Угорщині, аби провчити Орбана – Politico
ЄС хоче проігнорувати саміт в Угорщині, аби провчити Орбана – Politico
Росія відправляє неукомплектовані підрозділи у бій, не встигнувши їх підготувати
Росія відправляє неукомплектовані підрозділи у бій, не встигнувши їх підготувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
11K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7376
Трамп зробив заяву після замаху
6899
Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua