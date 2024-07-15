Трамп про замах на себе: «Я мав був бути мертвим»

Трамп заявив, що хотів продовжувати свою промову попри поранення

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що йому вдалось вижити під час замаху у штаті Пенсильванія завдяки удачі або Богу. Про це експрезидент США розповів в інтерв'ю New York Post.

«Я не повинен бути тут. Я мав був бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут», – сказав Трамп, показуючи журналісту великий синець на правому передпліччі, який, за його словами, він отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його.

Трамп додав, що хотів продовжувати говорити після поранення, але Секретна служба наполягла на тому, щоб він поїхав до лікарні.

«Я просто хотів продовжити говорити, але мене щойно підстрелили», – сказав він.

Крім того, кандидат у президенти США прокоментував дзвінок, який він отримав від чинного президента Джо Байдена, назвавши розмову «чудовою» і «дуже приємною».

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник. Інцидентом зайнялося Федеральне бюро розслідувань США. Зокрема, американець Томас Меттью Крукс, який влаштував стрілянину на мітингу експрезидента США Дональда Трампа, був членом стрілецького клубу міста Клертон.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!». За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

Раніше стало відомо, що президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

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