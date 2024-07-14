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Байден зв'язався з Трампом після замаху

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Байден зв'язався з Трампом після замаху
Трамп залишив місце свого виступу в Пенсильванії з закривавленим вухом
фото: Associated Press

Американський президент скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів

Президент Спполучених Штатів Америка Джо Байден мав розмову з колишнім очільником США Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном). Про це повідомив Білий дім, передає Associated Press.

Наразі більше подробиць про розмову адміністрація президента не надає.

У неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден напад

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