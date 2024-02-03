Після знищення російського корабля «Івановець» окупанти привезли до Криму рятівну ікону (відео)

Коли російська ППО не допомагає, окупанти вдають до інших методів оборони

Після того, як Збройні сили України потопили дронами ворожий катер «Івановєц», російські загарбники привезли до Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму, ікону російського адмірала Федора Ушакова. Сюжет про це вийшов на пропагандистських телеканалах.

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На честь цієї «визначної події» у Миколаївському соборі пройшов урочистий молебень, повідомляє «Вести Крым».

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Зазначимо, що до таких «надійних» методів захисту росіяни вдаються не вперше. Так, раніше в тимчасово окупованому Криму загарбники провезли на катері Севастопольською бухтою ікону російського адмірала Федора Ушакова. Вона вціліла після удару Збройних сил України по штабу Чорноморського флоту РФ. Тож окупанти вирішили, що стали свідками справжнього дива.

«Як відомо, Федір Ушаков не програв жодної битви. Через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі», – радів тоді так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Відомо, що катер «Івановєц» в окупованому Криму був атакований морськими дронами українського виробництва Magura V5.

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До слова, через знищення великого ракетного катера «Івановець» у росіян сталася справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БпЛА літають вдень та вночі.