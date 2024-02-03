Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після знищення російського корабля «Івановець» окупанти привезли до Криму рятівну ікону (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Після знищення російського корабля «Івановець» окупанти привезли до Криму рятівну ікону (відео)
До Євпаторії окупанти привезли ікону адмірала Ушакова
фото: скриншот відео

Коли російська ППО не допомагає, окупанти вдають до інших методів оборони

Після того, як Збройні сили України потопили дронами ворожий катер «Івановєц», російські загарбники привезли до Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму, ікону російського адмірала Федора Ушакова. Сюжет про це вийшов на пропагандистських телеканалах.

На честь цієї «визначної події» у Миколаївському соборі пройшов урочистий молебень, повідомляє «Вести Крым».

Зазначимо, що до таких «надійних» методів захисту росіяни вдаються не вперше. Так, раніше в тимчасово окупованому Криму загарбники провезли на катері Севастопольською бухтою ікону російського адмірала Федора Ушакова. Вона вціліла після удару Збройних сил України по штабу Чорноморського флоту РФ. Тож окупанти вирішили, що стали свідками справжнього дива.

«Як відомо, Федір Ушаков не програв жодної битви. Через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі», – радів тоді так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Відомо, що катер «Івановєц» в окупованому Криму був атакований морськими дронами українського виробництва Magura V5.

До слова, через знищення великого ракетного катера «Івановець» у росіян сталася справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БпЛА літають вдень та вночі.

Читайте також: 

Теги: Крим окупанти ракетний катер корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Севастополі оголошувалася повітряна тривога і лунали вибухи
У Севастополі прогриміли потужні вибухи, перекрито Кримський міст
21 сiчня, 13:07
Росія вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині
Росія вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині
1 лютого, 00:45
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
31 сiчня, 12:39

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5579
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5202
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4430
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4383
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua